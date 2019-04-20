Mardin'deki tefecilik operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Nisan'da Artuklu'daki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
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