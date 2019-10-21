Mardin'deki terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in şehadet haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Nurdağı Kaymakam Vekili olan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, beraberindeki heyetle, Atatürk Mahallesi’ndeki Önek'in babaevine evine giderek, şehadet haberini aileye verdi.

Haber üzerine sokağa ve eve Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da eve geldi.

Amca Kazım Önek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin anne ve babasının bir hafta önce Mardin'e oğullarının yanına gittiğini aktararak, "İlahi takdir. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Rabbim başkalarını korusun inşallah." dedi.

Bir çocuk babası ve beş yıllık uzman çavuş olduğu öğrenilen şehidin bugün öğle namazına müteakip Nurdağı'nda toprağa verileceği bildirildi.

