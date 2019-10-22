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Mardin'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Derik ilçesi kırsalında 1 askerin şehit olduğu, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 6 lav silahı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi - Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 lav silahı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Derik'in kırsal Çataltepe Mahallesi'nde dün 3 PKK'lı teröristin bir evde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hava destekli düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in şehit olduğu, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş'ın da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kılıç-158 Şehit Güvelik Korucusu Evren Başçı Operasyonu"na ilişkin soruşturma sürüyor.

Operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 6 lav silahı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası, 13 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 190 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü, 80 tabanca fişeği, telsiz, gündüz görüş dürbünü, 2 şemsiye, 60 boş kovan, akım ölçer, 3 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 5 el bombası tapası, termal silah dürbünü ve 410 fişek bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit olmuş, Barış Pınarı Harekatı'nı sabote etmeye yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş olduğu tespit edilmişti.

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mardin operasyon patlayıcı terör

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