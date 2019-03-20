Mardin’deki terör operasyonunda 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada; 18 Mart tarihinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce, Nusaybin ilçesi Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde Yaman-27 Operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre mazot, 1 adet yangın söndürme tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi.

