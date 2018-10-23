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Mardin'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

ÇORUM (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın Çorum'daki babaevinde yas var.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan baba Dursun Çoban'a şehadet haberi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın yaklaşık 20 gün önce evlendiği, eşinin de Mardin'de olduğu öğrenildi.

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Çorum mardin şehit terör saldırısı

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