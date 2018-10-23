Mardin'deki terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törende, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit Çoban'ın naaşı Mardin Havalimanı'ndan memleketi Çorum'a gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada iki asker yaralanmış, Çoban kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

