Mardin'deki terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, Mardin'den Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Dün Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan asker, Mardin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.
Yaralı asker, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Dün Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralanmış, yaralı askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
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