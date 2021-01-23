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  4. Mardin’deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Mardin’deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

23.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 11 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçtiğimiz çarşamba günü Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ayrıca gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklediği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 11 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ayrıca gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklediği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9’u ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanırken 2 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Jandarmanın operasyonu esnasında ikametinde bulunmayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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