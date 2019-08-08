HABER

Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü.

Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kemerli, Şanlı ve Ortaklı mahallerinde hasat yapılan arazilerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ortaklı Mahallesi’nde başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına mahalle sakinleri traktörler, kürek ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Yüzlerce ağacın küle döndüğü yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü

Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
Manisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandıManisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı
Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü (2)Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.