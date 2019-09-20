HABER

Mardin’den, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan alilere destek

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Mardin’de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek açıklamasında bulundu.Cuma Namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK’nın kaçırdığı evlatları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan anneleri, 15 Temmuz Şehitleri Derneği ve Mardin’deki sivil toplum kuruluşları adına selamladıklarını ve haklı eylemlerini desteklediklerini söyledi.

Mardin’den, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan alilere destek

Mardin’de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek açıklamasında bulundu.
Cuma Namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK’nın kaçırdığı evlatları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan anneleri, 15 Temmuz Şehitleri Derneği ve Mardin’deki sivil toplum kuruluşları adına selamladıklarını ve haklı eylemlerini desteklediklerini söyledi. Kandemir, “Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye’deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi, Kaz dağları, İzmir’deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur? Sizler neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyor 15 Temmuz Şehitler Derneği ve Mardin’deki sivil toplum kuruluşları olarak eylem yapan annelerimizin yanındayız” dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Mardin’den, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan alilere destek

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Korse ve atletten 350 bin TL'lik kaçak cep telefonları çıktıKorse ve atletten 350 bin TL'lik kaçak cep telefonları çıktı
Avukat Aydoğan: “Anne konuşmaktan korkuyor”Avukat Aydoğan: “Anne konuşmaktan korkuyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.