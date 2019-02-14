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Mardin'e Polonyalı gelin

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:53 | Son Güncelleme

Mardin'de, Polonyalı Aneta Dominiczak ve Sedat Adal, Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

MARDİN (AA) - Mardin'de, Polonyalı Aneta Dominiczak ve Sedat Adal çifti Sevgililer Günü'nde evlendi.

Mardin'de yaşayan Sedat Adal (23), geçen yıl Antalya'da, kendisi gibi tatile giden Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile evlenmeye karar verdi.

Çift, nikah tarihi olarak Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ı, yer olarak ise Adal'ın memleketi Mardin'i tercih etti.

Belediye nikah salonunda düzenlenen törende, nikah Memuru Sevgi Ünverdi, Artuklu Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk'ten aldığı yetkiye dayanarak çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.

Sedat Adal, tatilde başlayan aşk hikayelerinin bugün taçlandığını söyledi.

Ailelerin tanışmasıyla evlenme kararı aldıklarını anımsatan Adal, "Bilerek bu tarihi seçtik, çok mutluyuz, evlenmek güzel bir duygu" dedi.

Dominiczak da çok mutlu olduklarını, bölgenin kültürünü çok beğendiğini, ayak uydurmakta zorlanmadığını dile getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkavekili Vali Mustafa Yaman, nikah törenin ardından çifte hediye verdi.

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