HABER

Mardin’e Polonyalı gelin

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Antalya’da tanışan ve evlilik kararı alan Mardinli Sedat Adal (23), Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile Mardin’de dünya evine girdi.14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendilerine nikah tarihi alan genç, Artuklu Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen tören ile ömür boyu mutluluğa Mardin’de ’evet’ dediler.

Antalya’da tanışan ve evlilik kararı alan Mardinli Sedat Adal (23), Polonya asıllı Aneta Dominiczak (22) ile Mardin’de dünya evine girdi.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendilerine nikah tarihi alan genç, Artuklu Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen tören ile ömür boyu mutluluğa Mardin’de ’evet’ dediler. Nikah memuru Sevgi Ünverdi, Artuklu Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk’ten aldığı yetkiye dayanarak çiftlerin nikahını kıydı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde iyi ve kötü günde birbirlerinin ömür boyu yanında olmak için söz verip nikah akdini imzaladılar. Alyanslarını Artuklu Belediyesi nikah salonunda takan çiftler, ömür boyu birbirlerine sevgi ve saygıyla yaşlanmak için evet dediklerini ifade etti.
Sedat Adal, tatilde başlayan aşk hikayelerinin bugün taçlandığını kaydederek, ailelerin tanışmasıyla evlenme kararı aldıklarını söyledi. Adal, "Bilerek bu tarihi seçtik, çok mutluyuz, evlenmek güzel bir duygu. Tatilde birbirimizi gördük, konuştuk, anlaştık. Ailesi ile tanıştım geçen sene kasım ayında ailesi geldi ailemi görmeye. Ailelerimiz tanıştıktan sonra karar verdik, bugün evleniyoruz. Ailem hep arkamda durdu bugüne kadar, evlenmede bir şey demediler. Hiçbir tepki ile karşılaşmadım" dedi.
Dominiczak da çok mutlu olduklarını belirterek, bölgenin kültürünü çok beğendiğini, ayak uydurmakta zorlanmadığını ifade ederek, "Dünyanın en iyi kişisi ile evleniyorum, mutluyum. Daha önce de internetten Mardin’i araştırmıştım. Gelmek istemiştim, şimdi geldim gördüm, bu yörenin kültürünü çok beğendim" diye konuştu.
Sedat Adal’ın babası Fethi Adal da evladını mutlu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün benim için çok mutlu bir gün, çok keyifliyim. Kendi açımızdan hem Türkiye-Polonya arasında köprü de kurmuş oluyoruz. Evlenme isteğine saygı duydum onlar kabul ettikten sonra ben de kabul ettim. Daha önce ailesi bizi görmek için 2 sefer geldi, çok güzel tanıştık kaynaştık. Mardin’in Derik ilçesine bağlı Haramitepe köyünde gelip bizi gördüler. Birbirimizi çok sevdik, saydık, mutluyuz birbirimizle. Mardin’i gezdirdik onlara, Mardin bir turizm kentidir herkesin gelip görmesini isterim” dedi.
Çift, nikah töreninin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman tarafından verilen düğün hediyesini kabul etti.

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin

Mardin’e Polonyalı gelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.