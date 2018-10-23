Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

MARDİN (AA) - Güven ve huzurun sağlandığı Mardin'i, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Yılbaşından bu yana yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden turist sayımız yaklaşık 3 milyon." dedi.

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde ve huzur şehri Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini aldı.

Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan kentte, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. 10 aydır, şehre gelen turist sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini, son iki yıldır kente huzur ve güvenin hakim olduğunu belirtti.

Vatandaşların ve esnafın bu durumdan memnun olduğunu, herkesin yüzünün güldüğünü aktaran Yaman, terörle mücadelenin devam edeceğini bildirdi.