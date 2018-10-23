Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

MARDİN (AA) - Güven ve huzurun sağlandığı Mardin'i, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Yılbaşından bu yana yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden turist sayımız yaklaşık 3 milyon." dedi.
Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde ve huzur şehri Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini aldı.
Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan kentte, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. 10 aydır, şehre gelen turist sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini, son iki yıldır kente huzur ve güvenin hakim olduğunu belirtti.
Vatandaşların ve esnafın bu durumdan memnun olduğunu, herkesin yüzünün güldüğünü aktaran Yaman, terörle mücadelenin devam edeceğini bildirdi.
Otellerde yer kalmadığını kaydeden Yaman, şöyle devam etti:
"Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 400 bini aştı. Günübirlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre ekim ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son 1,5 yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek. Hedefimiz daha yüksek rakamlar inşallah."
Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu dile getiren Yaman, "Bunun yanında daha sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için, hemşehrilerimiz ve Türkiye'nin diğer illerindeki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Biz de kendilerine destek vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimiz desteklerini eksik etmiyor." dedi.
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