HABER

Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Güven ve huzurun sağlandığı Mardin'i, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son 1,5 yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor"

MARDİN (AA) - Güven ve huzurun sağlandığı Mardin'i, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Yılbaşından bu yana yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden turist sayımız yaklaşık 3 milyon." dedi.

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde ve huzur şehri Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini aldı.

Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan kentte, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. 10 aydır, şehre gelen turist sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini, son iki yıldır kente huzur ve güvenin hakim olduğunu belirtti.

Vatandaşların ve esnafın bu durumdan memnun olduğunu, herkesin yüzünün güldüğünü aktaran Yaman, terörle mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Otellerde yer kalmadığını kaydeden Yaman, şöyle devam etti:

"Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 400 bini aştı. Günübirlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre ekim ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son 1,5 yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek. Hedefimiz daha yüksek rakamlar inşallah."

Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu dile getiren Yaman, "Bunun yanında daha sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için, hemşehrilerimiz ve Türkiye'nin diğer illerindeki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Biz de kendilerine destek vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimiz desteklerini eksik etmiyor." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Metro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksama
Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldıUrla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin mardin valisi ve büyükşehir belediye başkan vekili mustafa yaman turist

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

İlginizi Çekebilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.