Mardin'in Bagok Dağı'na piknikçi akını

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesindeki Bagok Dağı, huzur ve güven ortamı oluşmasıyla piknikçilerin akınına uğruyor. Beyazsu Mesire Alanı’na gelenler, su kenarında kurulan çardaklarda konaklayıp, piknik yapıyor.

Midyat-Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Bagok Dağı eteklerindeki doğa harikası Beyazsu Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden gelen yüzlerce kişinin akınına uğruyor. Bir dönem terör olaylarıyla anılan bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşmasıyla, kemençe eşliğinde piknik keyfi yaşanıyor.

Piknik alanına gelenler özel işletmeler tarafından kurulan çardakları kullanan ve Beyazsu’ya giren piknikçilere Türkçe ve Kürtçe şarkılar, kemençe eşliğinde seslendiriliyor. Piknik alanı işletmecisi Şeyhmus Akyüz, yaz sezonunun gelmesiyle Beyazsu'ya ilginin arttığını ifade ederek, bu doğal güzelliği görmek için Avrupa'dan gelenlerin bile olduğunu söyledi. Akyüz, "Bugünlerde yeni sezonumuzu açtık, rağbet var. Türkiye dışından Avrupa ülkelerinden bile gelenler var. Burası çok farklı bir yer. Bu sebeple çok tercih ediliyor. Doğal güzelliği, piknik yapabilme durumu ve akarsuyu açısından Güneydoğu bölgesinde burası gibi bir yok" dedi.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Rıfat Direkçi ise stres atmak için buraya geldiklerini belirterek, "Midyat'ın tarihi güzellikleri yanında doğal güzelliğiyle bilenen Beyazsu bizi cezbediyor. Midyatlılar da çok fazla rağbet gösteriyor. Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'nin genelinden birçok insan da sıcak havalarda burayı tercih ediyor. Bizler de fırsat buldukça ailemizle, dostlarımızla güzel bir zaman geçirmek için buraya geliyoruz" diye konuştu.

Konya'dan gelen misafirlerini Beyazsu'ya getiren ve Midyat’ta yaşayan Hazal Ot ise havanın sıcak olması nedeniyle geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"İnsanlar kendini dışarı atma peşindeler çünkü hava çok sıcak. Bizim de amacımız da tamamen hava almak, bir değişiklik yapmak. Ailemiz ile güzel bir zaman geçirebileceğimiz bir yer burası. O yüzden biz Beyazsu'yu tercih ediyoruz. Herkesin burayı gelip görmesini istiyoruz. Çünkü görülmeye değer bir yer burası."