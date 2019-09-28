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Mardin’in Derik ilçe kırsalında muhimmat bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Mardin’de dün akşam saatlerinde Jandarma Özel Harekat tarafından gerçekleştirilen ve 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığınca, Derik İlçesi Atlı Mahallesi kırsal alanında bulunan bir eve yapılan operasyonda 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mardin’in Derik ilçe kırsalında muhimmat bulundu

Mardin’de dün akşam saatlerinde Jandarma Özel Harekat tarafından gerçekleştirilen ve 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığınca, Derik İlçesi Atlı Mahallesi kırsal alanında bulunan bir eve yapılan operasyonda 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarının bulunduğu evde yapılan arama sonucunda 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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