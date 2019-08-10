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Mardin'in en gözde şekeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kentte bayram öncesi badem şekerine gelen yoğun talep nedeniyle üreticiler, günlük üretimi iki katına çıkardı - Damla sakızlı, serpme, hayalet ve tarçınlı olmak üzere 4 çeşit üretilen badem şekeri, 15 ülkeye ihraç ediliyor - Uğur Oyman: - "Bayramda misafirlerimize ikramımızın vazgeçilmezi badem şekeridir"

MARDİN (AA) - Mardin'de, kırsal alandan toplanan bademlerden üretilen badem şekeri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun ilgi görüyor.

Bağ ve bahçelerde yetiştirilen bademin şekerle kaplanması suretiyle yapılan geleneksel şekerleme türünün üreticileri, bayram öncesi siparişleri işçi sayısını sayısını artırarak, günlük üretimi iki katına çıkararak karşıladı. Kente gelen konukların sıklıkla tükettiği ve hediyelik aldığı badem şekerini Mardinliler, evlerine bayram ziyaretine gelenlere ikram ediyor.

Mardin'de bir asırlık geleneksel yöntemlerle badem şekeri üreten Mehmet Yertüm, AA muhabirine dede mesleğini yaptığını söyledi.

Son yıllarda kentteki turizm hareketliliğinin Mardin'e özgü badem şekerinin tanınmasına önemli katkı sağladığını aktaran Yertüm, şekerin, ziyaretçilerin en çok aldığı ürünlerin başında geldiğini aktardı.

Dağlık alanda yetişen bademden şeker üretimi yaptıklarını vurgulayan Yertüm, badem şekerinin mavi rengini Lahor ağacının kökünden aldığına işaret ederek, "Ama rengi kaldıkça beyazlaşıyor. Eğer boya olsa her zaman mavi kalır." dedi.

Ürünün özellikle özel günlerde ve bayramlarda yoğun ilgi gördüğünü aktaran Yertüm, "Bayram arifesinde üretimde personel sayımızı arttırdık. Badem şekeri şehrimize özgü olduğu için daha rağbet görüyor. Arasında Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı 15 ülkeye badem şekeri ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Vazgeçilmez ikramımız"

Mardinli Mehmet Balta da bayramda konuklarına badem şekeri ikram ettiklerini belirterek, "Yarın konuklara ikram etmek için badem şekeri almaya geldik. Mardinli olarak badem şekerini çok seviyoruz." dedi.

Uğur Oyman da "Bayram için badem şekeri almaya geldik. Mardin'in en meşhur şekeridir. Bayramda misafirlerimize ikramımızın vazgeçilmezi badem şekeridir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
badem şekeri bayram

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