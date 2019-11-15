Mardin’in, HDP’li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin\u2019in, HDP\u2019li Derik, Savur ve Maz\u0131da\u011f\u0131 \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkanlar\u0131, haklar\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNER\u0130li\u015fkideki ba\u011flanma stilinizi biliyor musunuz?Yard\u0131m bahanesiyle bindikleri otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fc soydularE\u015fine yard\u0131m etmek i\u00e7in ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 i\u015fte T\u00fcrkiye\u2019nin say\u0131l\u0131 ustalar\u0131ndan oldu
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