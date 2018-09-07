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Mardin'in ilk hacı kafilesi döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren ilk kafiledeki 176 hacı, yakınları tarafından karşılandı

MARDİN (AA) - Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Mardinli hacılar, yurda dönmeye başladı.

Medine'den havalanan ve 176 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Mardin Havalimanı'na indi. Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı.

Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında bazı hacılar kendilerini bekleyen yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

İlk kafilede yer alan Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, yaptığı açıklamada, kent genelinde toplam 750 kişinin hac ibadetini yerini getirmek üzere kutsal topraklara gittiğini söyledi.

Hac ibadetini tamamlayan 176 kişiden oluşan ilk kafile olarak yurda döndüklerini belirten Çiçek, "Rabbimizden niyazımız haccımızı mebrur eylesin, günahlarımızı mağfur, amellerimizi salih, dualarımızı makbul eylesin. Genç, yaşlı kardeşlerimiz vardı, heyecan doruktaydı. Çok renkli bir diyardayız. Arap, Kürt, Türk kardeşlerimiz vardı. Bir güzel kardeşlik örneği gösterdiler. Duygusal bir atmosferde hac farizamızı bitirmiş olduk. Rabbim gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Hac ibadetini yerine getirenlerden Hadra Kürkçü, kutsal toraklara eşi, annesi, babası ve kayınpederi ile gittiğini, çok güzel bir maneviyat yaşadıklarını söyledi.

Hacda özellikle İslam coğrafyasında akan kanın durması için dua ettiklerini vurgulayan Kürkçü, "Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin. Allah herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu." dedi.

Şeyhmus Gültekin, hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Çok güzel bir duyguydu.Çok güzel bir şekilde gittik, geldik. Bütün Müslüman kardeşlerimize, devletimize dua ettik." diyen Gültekin, tüm sıkıntıların sona ermesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Semire Çağan da kutsal toprakları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize bütün kalbimizle dua ettik." ifadesini kullandı.

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hacı kafilesi mardin

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