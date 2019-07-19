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Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Tarihi dokusu ve doğasıyla farklı dinlere, dillere, kültürlere kucak açan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kent Mardin’de ilk kez bir kadın, kitapseverlerle buluşmak üzere sahaf dükkanı açtı.Mardin´e özgü taş yapılı otantik bir mekanda kitapseverleri karşılayan sahaf Ezgi Tek, Mardin´in ilk kadın sahafı oldu.

Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

Tarihi dokusu ve doğasıyla farklı dinlere, dillere, kültürlere kucak açan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kent Mardin’de ilk kez bir kadın, kitapseverlerle buluşmak üzere sahaf dükkanı açtı.
Mardin´e özgü taş yapılı otantik bir mekanda kitapseverleri karşılayan sahaf Ezgi Tek, Mardin´in ilk kadın sahafı oldu. Her kesime hitap edecek binlerce kitabın yer aldığı dükkanın müşterileri ise kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çeken sahaf dükkanın sahibi Ezgi Tek kitapların satışını yapıp, takasla kitap alma fırsatı da sunuyor.

“Gittiğim her yerde sahaf arıyorum”
Sanat tarihi mezunu olan Mardin’in ilk kadın sahafı olan Ezgi Tek, İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarla birlikte sanata, tarihe değindiği atölyeler düzenlediğini söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce Mardin’e geldiğini belirten Tek, “Gittiğim şehirde gözümün aradığı ilk şey sahaflardır. Kitaplardır insanları hiç yalnız bırakmayan arkadaşlardır. Mardin’de 3 yıl önce hiç sahaf yoktu. 1 yıl sonra Hüseyin diye bir arkadaşım sahaf açtı, bende ona eşlik edip bu sahaf camiasını çoğaltalım, ilk kadın sahaf olarak yer alalım ve onlara dokunalım, değinelim, hayal güçlerini geliştirelim ve onları gerçek arkadaşıyla tanıştıralım istedim” dedi.

Çocuklar çok heyecanlı
Çocukların sahaf dükkanına olan ilgisinin beklentisinin üstünde olduğunu belirten Tek, “Çocuklar benden daha heyecanlılar. Zaten burada daha çok biz çocuklarla birlikte atölyeler düzenliyoruz. Mardin Müzesi’nin çocuk kütüphanesini de hemen yanı başımızda. Bu yüzünden bu da birazcık bizi şanslı kıldı. Çocuklarla daha yakından ilgilenebildik. Onlar bizi daha yakından tanıdılar. Kitapları daha yakından tanıdılar. Oyun diliyle ve arkadaş diliyle kitaplar da bize eşlik etmiş oldular. Bunun yanı sıra çocuklarla birlikte gelen veliler çok önemli. Çocuk anne ilişkisi çok önemli. Bizler bu yüzden annelerle birlikte sohbetler etmeliyiz, onlara çocuklarla birlikte neler yapılabilir? Birlikte kafa yorup, birlikte emek sarf ederek güzele yorulmalıyız düşüncesiyle burada var oluyoruz” diye konuştu.

Dükkanda 4 bine yakın kitap bulunuyor
Dükkanında 4 bine yakın kitap bulunduğunu dile getiren Tek, “Sanat, tarih, kişisel gelişim romanlar her türden kitabın yer alması için çalışıyorum. Manevi açıdan çok getirisi var. Kadınlarla daha güçlü iletişim kuruyorum. Bizler geleceğe maneviyatı aşılayacak çocukları taşıyoruz. Maddi durumu olmayan insanlarımız var. Kitapları çok uygun vermeye çalışıyoruz. Değiş tokuş emanet kitaplar veriyoruz” şeklinde konuştu.

Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

Mardin’in kadın sahafı, kitapseverlerle buluşmaya başladı

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