HABER

Mardin’in Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi‘nden (HDP) bir belediye başkanı daha hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesi Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yürütülen bir yargılama ve iki soruşturma nedeniyle "geçici bir tedbir olarak" görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Valilik açıklamasına göre terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden Yılmaz hakkında aynı suçtan iki ayrı soruşturma da bulunuyor.

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Yılmaz'ın belediye binasına girişinin görevli memurca engellendiği görüntüleri içeren bir video yer aldı.

Böylelikle görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarının sayısı 15'e yükselmiş oldu.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
MSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldıMSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldı
‘Vatandaşlıktan Çıkarılsalar Bile IŞİD’lileri Ülkelerine Göndereceğiz’‘Vatandaşlıktan Çıkarılsalar Bile IŞİD’lileri Ülkelerine Göndereceğiz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya davasında karar çıktı: Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.