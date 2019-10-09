HABER

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu kapsamda Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, harekat dolayısıyla Nusaybin ilçesinde Kızıltepe, Şenyurt ve Akdoğan mahallerinde bulunan tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptıYPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı
Ceylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındıCeylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Ceylanpınar Belediyesi'ne ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Ceylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındı

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

İstanbul’da tüm camilerde sela okundu!

İstanbul’da tüm camilerde sela okundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.