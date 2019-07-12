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Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölette 2 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölette 2 çocuk boğuldu

MARDİN (AA) - Mardin’in Nusaybin ilçesinde gölete giren iki çocuk boğuldu.

Balaban Mahallesi yakınlarında yağmur suyunun oluşturduğu gölete giren amca çocukları Furkan (10) ve Abdurrahman Akıncı (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölette kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Furkan ve Abdurrahman Akıncı'nın cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma gölet Nusaybin yağmur suyu

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