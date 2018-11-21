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Mardin'in "Onur Günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" töreni düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla ''Onur Günü'' kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Mehmet Akif Nuhoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmeni Meryem Betül Yılmaz, Mardin'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini söyledi.

Mardin'in, Milli Mücadele döneminde önce bölgede ayrılıkçı bir hareket başlatma düşüncesine sahip İngilizler, sonra da 21 Kasım 1919'da Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Norman Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve halk buna büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir."

Yılmaz, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011'den itibaren 21 Kasım'ın "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Törende, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gazi ve öğrencilerle sohbet etti.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Mardin'in "Onur Günü" kutlandı

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