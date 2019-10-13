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Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 02:56 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin’İn sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin’İn sınır ilçelerinde eğitime ara verildi. Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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