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Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 08:51 | Son Güncelleme

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Nusaybin ilçesi ile Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün tatil edilmişti.

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