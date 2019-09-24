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Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 23:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'dan Mardin’de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'dan Mardin’de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin’de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin’e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin’deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat

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