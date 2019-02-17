Mardinli Belgeselcinin Uluslararası Başarısı

Mardin’de yaşayan Senarist ve Yönetmen Haydar Demirtaş, çektiği belgesellerle sessiz sedasız uluslararası üne kavuştu. Demirtaş’ın Irak Kürt Bölgesinde yaşayan ve hayatını gönüllü olarak mayın toplamakla geçiren Hoşyar Ali’nin hayatını anlatan belgeseli, 14 ülkedeki festivallerde gösterildi. Belgesel iki de ödül aldı
Haydar Demirtaş adını belki birçok kişi ilk kez duyuyor. Mardin doğumlu ve doğduğu kentte yaşıyor. Bugünlerde ise dünyanın dokuz ülkesindeki binlerce sanat sever onu tanıyor. Nedeni ise bir süre önce çektiği bir belgesel.
Film çekmeyi Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nde açılan sinema atölyesinden ve İstanbul Kültür Üniversite’nin Mardin’de düzenlediği sinema atölyelerinde öğrenen Demirtaş, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Bölümünü bitirdi. İlk kısa filmi “Gezici Nalbant” ve babasını anlattığı ikinci dramatik-belgesel filmi, “Babam Tarih Yapıyor” ile sektöre adım atan Demirtaş, 2013 yılında çekmiş olduğu “Misafir’’ adlı belgeseli başta Cannes film festivali olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterildi. Şimdiye kadar 37 belgesele imza atan Demirtaş’ın eserlerinden bazıları şunlar; Ait Olduğu Yerde, Yıkanmamış Bedenler, Gecenin Rengi Beyaz, Ülkemden Uzakta, Ülkemi Özledim, Mürekkep Bitmeden, Tandır Evi.
Demirtaş’ın son belgeselinin adı ise “Ayak İzi”. Irak Kürt Bölgesinde yaşayan ve hayatını gönüllü olarak mayın toplamaya adayan Hoşyar Ali’nin hikayesi. Ali’nin mayınlarla tanışması, temizlemesi, iki ayağını mayında kaybetmesi bu belgeselde anlatılıyor.
Çekimleri ve hazırlanması yaklaşık 18 ay süren belgesel Türkiye ve uluslararası alanda ilgi gördü. Belgesel şimdiye kadar, Avusturalya Uluslararası Shorts Film Festivali, İtalya’da Prisma Uluslararası Film Festivali, 6. Antakya Uluslararası Film Festivali, Amerika’da Frozen River Uluslararası Film Festivali, Los Angeles Independent Shorts Awards, Almanya’da Independent Days International Film Festival, İsviçre’de Switzerland International Film Festival, Rusya’da International Film Festival "Catharsis" gibi 14 festivale katıldı. Film Amerika’daki 18. Boston Türk Film Festivalinde Belgesel Dalında Mansiyon, Rusya’daki Eurasia Uluslararası Film Festivali En İyi Belgesel Ödüllerini aldı.
Son olarak Amerika’daki 14. Frozen River Film Festivaline katılan Demirtaş, yakaladığı başarıdan memnun. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, ilgiden de memnun. Demirtaş, “Benim açımdan hedef insanlara ulaşmasıydı, bunu başardık. Bunun yanında festivallerde yapımcılarla, yönetmenlerle tanışıyorsunuz, yeni projelerinizi anlatıyorsunuz. Yeni projeler için bir katkı oluyor size. Benim açımdan çok önemli olan, bu hikayelerin insanlara ulaşmasıydı. Bir belgesel beğenilmezse festivale çağrılmazdı. Bu hem benim açımdan hem ekip açısından, festivale seçilmesi beğenilmesi motive edicidir. Seni bir sonraki projeye motive ediyor. Ekip olarak yaptığın işin beğenilmesi tabii ki çok hoşumuza gidiyor” dedi.
Demirtaş, filmini şimdiye kadar binlerce kişinin izlediğini vurgulayarak, “En son gittiğim festivalde salon 500 kişilikti, 2 gösterim yapıldı. 2 gösterimde de oturacak yer yoktu. Rusya’da, Almanya’da, İsviçre’de, İsrail’de gösterildi. İzleyici sayısı tahminime göre 10 bini bulmuştur. Ben hikayeyi ilk öğrendiğimde, bu hikayenin başarılı olacağına inandım ve öyle çalışmaya başladım. Sadece ben değil ekip arkadaşlarım da çok sevinçli” diye konuştu.
Demirtaş’ın sonraki projesi Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in hayatına dair. Belgeselde Enfal harekatını yaşayan kadınlar üzerinden Saddam Hüseyin’in hayatı anlatılıyor. Demirtaş’ın ayrıca IŞİD’in elinden kurtulan kadın ve çocukları ve Ezidilerin kutsal mekanı Laleş’le iki çalışması daha yakında gösterime girecek. Demirtaş’ın hayali bir gün Oscar’a katılmak.
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