Mardinli Belgeselcinin Uluslararası Başarısı

Mardin’de yaşayan Senarist ve Yönetmen Haydar Demirtaş, çektiği belgesellerle sessiz sedasız uluslararası üne kavuştu. Demirtaş’ın Irak Kürt Bölgesinde yaşayan ve hayatını gönüllü olarak mayın toplamakla geçiren Hoşyar Ali’nin hayatını anlatan belgeseli, 14 ülkedeki festivallerde gösterildi. Belgesel iki de ödül aldı

Haydar Demirtaş adını belki birçok kişi ilk kez duyuyor. Mardin doğumlu ve doğduğu kentte yaşıyor. Bugünlerde ise dünyanın dokuz ülkesindeki binlerce sanat sever onu tanıyor. Nedeni ise bir süre önce çektiği bir belgesel.

Film çekmeyi Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nde açılan sinema atölyesinden ve İstanbul Kültür Üniversite’nin Mardin’de düzenlediği sinema atölyelerinde öğrenen Demirtaş, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Bölümünü bitirdi. İlk kısa filmi “Gezici Nalbant” ve babasını anlattığı ikinci dramatik-belgesel filmi, “Babam Tarih Yapıyor” ile sektöre adım atan Demirtaş, 2013 yılında çekmiş olduğu “Misafir’’ adlı belgeseli başta Cannes film festivali olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterildi. Şimdiye kadar 37 belgesele imza atan Demirtaş’ın eserlerinden bazıları şunlar; Ait Olduğu Yerde, Yıkanmamış Bedenler, Gecenin Rengi Beyaz, Ülkemden Uzakta, Ülkemi Özledim, Mürekkep Bitmeden, Tandır Evi.