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Mardinli çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Mardinli çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenecek

MARDİN (AA) - Mardin'de, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek geleneksel çocuk oyunları yarın başlıyor.

Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, ÇOSKF tarafından oluşturulan 40 okuldan çocuk oyunları liginde yer alan takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca "mendil kapmaca" ve "sek sek" oyunlarında yarışacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, etkinlikte çocuklara yönelik geleneksel oyunlar oynanacağını, yarışmalar yapılacağını söyledi.

Bu sene 9 ilçenin de ilgi gösterdiğini, bu kapsamda 600 çocuğun yarışmalara katılacağını ifade eden Yaman, 10 Ocak'ta 40 takımın yer alacağı etkinliklere başlanacağını aktardı.

"Mardinli çocukları kutluyorum. Hep şunu dedik; 'Çocuk gönüllüsü şehir'. Mardinli çocuklar ve kadınlar gülüyor. Mardin'de huzur iklimi hakim." diyen Mustafa Yaman, şunları kaydetti:

"(Çocuk gülerse şehir güler) diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2,5 senedir çocuklar için havuz, buz pateni, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlendik. Bu tür sportif, kültürel etkinlikleri, projelerimizi çocuklarla uyguluyoruz. Maksadımız Mardin'deki çocuklarımızın mutlu olması. Çocuklarımız için bu programlarımız devam edecek."

Çocuklardan Zehra Zilan Akgül ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, geçen sene de bu etkinliğe katıldığını ancak birinci olamadığını dile getirdi.

Bu sene birinci olmayı hedeflediğini anlatan Akgül, "Anne ve babamızın çocukken oynadıkları oyunları öğreniyoruz. Biz de bu oyunları okul ve evde oynamayı öğreniyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Tuğra Tunça da annesinden çocukluğunda oynanan oyunları dinlediğini ifade ederek, aynı oyunları oynamanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

İnternet ile büyüdüklerini, bu nedenle bu etkinliklerin Mardin'de düzenlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Tunça, etkinliği heyecanla beklediğini dile getirdi.

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