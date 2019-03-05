Mardinli çocuklar için sanat okulu açıldı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği desteğiyle Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD) Mardin Şubesince çocuklara hizmet verecek olan "Sanat Okulu"nun açılışı gerçekleştirildi. Merkez Artuklu ilçesinde Savur Kapı Mahallesi'nde Valiliğin desteğiyle sanat okuluna dönüştürülen tarihi binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, "Çocuk gülerse şehir güler" anlayışı ile hizmet ettiklerini belirterek, Mezopotamya'nın masal şehri Mardin'de açtıkları Sanat Okulu'nun çocuklara hizmet edeceğini söyledi. Yaptıkları bütün etkinliklerde çocukları merkeze aldıklarını anlatan Yaman, çocuk, genç, kadın ve engelliler için farklı sosyal projeleri uyguladıklarını belirtti. Yaman, "Genç kardeşlerimizin Mardin'deki çocuklarımız için yaptığı bu faydalı etkinlik, sosyal proje çok önemli. Kıymetli sanatçılarımız burada. Biz de hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki arkadaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi. ÇİÇAD Başkanı İbrahim Yalçın da yaklaşık 2 yıldır bu projeyi sürdürdüklerini, 55 şehirde organize olduklarını aktararak, 6 aydır dernekleşme sürecine girdiklerini bildirdi.

Sürdürdükleri proje kapsamında şehir şehir, köy köy çocukların olduğu her yere gittiklerini, onlara müziği, sanatı, tiyatroyu, bilim ve teknolojiyi, aynı zamanda sevgiyi ve insanlığı götüren bir proje başlattıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: "Özellikle memleketim Mardin'de bu oluşumu başlatmak istedim. Burada büyümedim belki ama ben buradaki topraklara aitim. Bu ülkenin bir evladıyım. Derneğimizi kurduk. Biz altyapımızda aynı zamanda müzik sınıfları açan Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları açan bir oluşumuz. Türkiye'nin yaklaşık 55 şehrinde ekiplerimiz var. Her ekip koordinasyonlu şekilde genel merkeze bağlı çalışıyor ve şimdi burada Sanat Okulu restorasyonunda Valimizin çok büyük katkıları var. Kendilerine de sonsuz teşekkür ederiz." Ressam Berfin Uluman ise aldığı mesaj ile çocuklar için yapılacak çalışmadan haberdar olduğunu anlatarak, buna katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. "İşin içinde çocuklar ve sanat var. Dileğim çok güzel ressamlar çıkar." diyen Uluman, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.