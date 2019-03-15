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Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Mardin’de yaklaşık bir yıl önce evlenen Kesra Özen Akman ve İsmail Akman çiftinin dördüz bebekleri oldu.

Mardin’de yaklaşık bir yıl önce evlenen Kesra Özen Akman ve İsmail Akman çiftinin dördüz bebekleri oldu. İnşatta çalışan baba, çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl gidereceği konusunda kara kara düşünmeye başladı.
Mardin’de yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen dördüz doğum, 2019’un Mart ayında tekrarlandı. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Akman çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Hastaneye gittiklerinde dördüz bebeklerinin olacaklarını öğrenen çift, o günden beri hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadı. Doktorların 2 çocuğu alma önerisini geri çeviren anne Kesra Özen Akman, önceki gün 1 kilo 100 gram ve 1 kilo 400 gram ağırlığında 2 erkek ve 2 kız çocuğunu kucağına aldı. Akciğerleri tam gelişmediği için yeni doğan yoğun bakım servisinde solum cihazından destek alarak tedavileri süren Akman bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocuklarını kucağına alan inşaat işçisi baba, çocuklarının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yetkililerden yardım istedi.

"Çevremizde seyrek gördüğümüz bir doğum"
Bebeklerin genel sağlık durumlarının haftalarına göre çok iyi olduğunu ve gelişim süreçlerinin tamamlanması için tedavinin sürdüğünü kaydeden Çocuk Doktoru Güzide Kurt, bebeklerin 31 haftalık dünyaya geldiğini söyledi. Kurt, "Annemiz 27 yaşında bebeklerimiz 31 haftalık olarak dünyaya geldi. Bölgemizde seyrek gördüğümüz bir doğum. Rahat bir doğum oldu, en büyüğü 1 kilo 400 gram en küçüğü ise 1 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi bebeklerimiz. Erken doğdukları için solunum cihazına bağlılar, genel sağlık durumları iyi” dedi.
Anne Kesra Özen Akman ise, 1 yıl önce evlendiğini belirterek, çocukların dördüz olacağını ilk duyduğunda şoka girdiğini söyledi. Anne Akman, "Bir üniversite hastanesinde ilk başta doktorlar 2 bebeğin gebeliğini sonlandıralım demişti. Ben Allah’ın takdiri dedim. Bebeklerim sağlıkla dünyaya geldi. Eşim inşaatlarda iş buldukça çalışıyor. Bez ve mama desteği lazım. Sağlık Bakanlığı’ndan, herkesten yardım bekliyoruz. Durumumuz pek yok. Allah herkesten razı olsun, hastane de ücret almadı, çok mutluyum" diye konuştu.
Hastane Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Nehir de, dördüz bebeklerin takibinin gebelik sürecinde doktor Şahin Önen tarafından yapıldığını belirterek, bebeklere ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Hastane olarak annenin desteklendiğini kaydeden Nehir, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, kendilerinin de Akman çiftinden herhangi bir ücret almadıklarını sözlerine ekledi.

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi

Mardinli genç çifte dördüz sürprizi
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