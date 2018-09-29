Mardinli kadınlar sağlık için yürüdü

MARDİN (AA) - Mardin'de kadınların katılımıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Gönül Elçileri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, Kasımiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman da eşi Gülseren Yaman ile katıldı.

Vali Yaman, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerin kente renk kattığını dile getirerek, şehirde yaşayan kadınların mutlu olmasını hedeflediklerini söyledi.

Mardinli kadınların sağlık alanında önemli bir vurgu yaptığını söyleyen Yaman, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, Mardinimizin tarih kokan sokaklarına renk kattı. Bu tür etkinlikler özellikle kadınlarımızda bilinç uyandırmak için önem arz etmektedir. Ayrıca yürüyüşümüz ilimize gelen ziyaretçilerin katılımlarıyla daha da anlam kazanmıştır. İlimizde sağladığımız huzur, bu tür aktivitelerin daha da artmasını sağlamıştır. Mardin'de vatandaşlarımıza nefes aldıracak programlara devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde başladığımız çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu durum vatandaşlarımızın da takdirini kazanmaktadır. Kısacası Mardin, vatandaşlarımızın istediği etkinlikleri gönüllerince yaşadığı bir şehir olmuştur."

Yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

