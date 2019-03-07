Mardinli kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin'in Artuklu Belediyesi tarafından açılan Ortaköy Mahalle Konağı'nda kadınlar sağlıklı beslenme eğitimi alıyor.

Merkez Artuklu Belediyesince Ortaköy beldesinde açılan Ortaköy Mahalle Konağı'nda sağlıklı beslenme eğitimi alan kadınlardan kimi ileride kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor kimi de mutfağında sağlıklı yemek yapmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mutfak Bölüm Şefi gıda mühendisi Gülseren Balıbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 kadına 4 aydır sağlıklı beslenme konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Katılımcıların eğitimlere başladıktan sonra yeni öğrendikleri tariflerle yemeklerine lezzet kattığını belirten Balıbey, kadınların büyük bir heyecanla kursa geldiklerini belirtti.

Yemeklerin nasıl sağlıklı yapılacağına dair eğitim verdiklerini aktaran Balıbey, "Mardinliler et ürünlerine düşkün ama sağlıklı olmamız için sebze yemeklerini de gösteriyoruz. Pırasa kültürü hiç yoktu. pırasa mücveri yaptık gayet beğendiler." diye konuştu.

Kursiyerlerden Leyla Ayhan da çocuklarına faydalı yemekler yapabilmek için kursa katıldığını kaydederek, 4 ayda çok şey öğrendiğini, arkadaşlarıyla ortak bir iş yeri açma hayalleri kurduklarını dile getirdi.