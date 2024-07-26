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  4. Mardinli Marilyn Monroe’ya suç duyurusu şoku! İl ve ilçeleri sayarak nefret ettiğini söylemişti

Mardinli Marilyn Monroe’ya suç duyurusu şoku! İl ve ilçeleri sayarak nefret ettiğini söylemişti

26.07.2024 15:25
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ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Mardin'de yaşayan Melek Karahan sosyal medya hesabından il ve ilçeleri sayarak nefret ettiğini söylemesi üzerine Mardin Barosu avukatlarından Gurbet Bilbay, harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Karahan, hayvanseverlerden ve il ve ilçeleri sayarak genelleme yaptığı için özür diledi.

ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle ünlenen ve Melek Karahan, yeni ameliyat ettirdiği köpeğini dövdüğünü iddia ettiği bazı kişilerle yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımla büyük tepki topladı.

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Paylaşımında, "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum. Bu insanlar benim iş yerimin önünden de geçmesinler’’ açıklamasında bulunan Karahan daha sonra, ‘"Ben her zaman söylüyorum; hayvan sevmeyen insanları sevmiyorum. Hayvan sevmeyen doğayı sevemez, çok bencil olur. Çok tehlikeli insanlardır. O yüzden o insanlardan uzak durun. Eğer bir hayvana, kadına şiddet uyguluyorsa çok tehlikelidir. Zaten paylaşımlar yapılıyor, karalama kampanyaları yapılıyor. Hiç umurunda değilsiniz tamam mı? Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar, Urfa; istemiyorum, gelmeyin. Benim iş yerime gelmeyin, fotoğraf çekmek için. Bana bir faydanız yok” diyerek bir paylaşımda daha bulundu.

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AVUKAT BİLBAY SUÇ DUYUSUNDAN BULUNDU

Paylaşımların ardından harekete geçen Mardin Barosu avukatlarından Gurbet Bilbay, 'Hakaret' ve 'Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide etme' istemiyle Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusunda bulundu. Mardin halkı adına suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Avukat Bilbay, "Halkımızdan da destek bekliyoruz. Zaten bununla ilgili imza kampanyası da başlattık. Kendisinin Mardin halkını sevmediğini biliyoruz. Her defasında bize sövmeleri, hakaretleri hiçbir şekilde bitmiyor ve bununla alakalı gerekenin yapılmasını istiyoruz” söyledi.

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‘‘KIZIM DARP EDİLDİ, KIZGINLIKLA SÖYLEDİM’’

Söz konusu videoları Kızıltepeli birileriyle yaşadığı tartışma sonrası paylaştığını ifade eden Melek Karahan, il ve ilçe isimleri sayarak genelleme yaptığı için üzgün olduğunu, bu yerleşim yerlerindeki hayvanseverlerden özür dilediğini söyledi.

Karahan, kendisi şu şekilde ifade etti:
"İş çıkışı evime giderken yeni ameliyat yaptırdığım sokak köpeğine Kızıltepe'den birinin taş attığını görünce 'Neden atıyorsunuz?' diye sordum. O da 'Kendimi korumak amaçlı atıyorum' dedi. Dedim ki, 'Ne yaptı bu köpek size?' Orada bir tartışmamız başladı. Kızım darp edildi. Oradan biraz yukarı doğru video çekerek gittim. Dedim ki, 'Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar, Urfa gibi bölgeleri hayvan sevmedikleri için sevmiyorum' dedim. 'Benim iş yerime gelmesinler' dedim. Tabii daha sonra bu videoyu alarak bazı yerel haber siteleri insanları kışkırtarak üzerime tehditler, hakaretler gibi, üzerimden bir propaganda yapmaya başladılar. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben kendilerine ne hakaret ettim ne de küfrettim. 'Benim iş yerime gelmeyin' dedim. Bunu genellediğim için üzgünüm. Oralardaki güzel insanlar bana dediler ki, 'Melek Hanım, biz ne yaşadığınızı biliyoruz.' Ben her gün saldırıya uğruyorum. Sabah evden çıktığımda, 'Acaba bugün başıma ne gelecek, beni, kedimi ve köpeğimi kim dövecek?' diye düşünüp bu psikoloji ile yaşıyorum. Benim çocuğumun da psikolojisi bozuldu." (DHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Marilyn Monroe
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