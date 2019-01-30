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Mardinli Monroe eşek sütü sabunuyla yurt dışına açılacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

ABD’li ünlü sinema yıldızı ve model Marilyn Monroe’ye benzerliğiyle dikkat çeken ve “Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Akarmut, ürettiği eşek sütü sabunlarını yurt dışına da göndermeye başladı.

ABD’li ünlü sinema yıldızı ve model Marilyn Monroe’ye benzerliğiyle dikkat çeken ve “Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Akarmut, ürettiği eşek sütü sabunlarını yurt dışına da göndermeye başladı. “Merdin Monroe” patentini almak için de başvuruda bulunan Akarmut, yurt içi ve dışında 40 şube vermek için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.
Bir zamanların efsanevi sinema sanatçısı ve model ABD’li Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken Melek Akarmut (44), kendi elleriyle eşek sütü sağarak yaptığı sabunları bir süre önce Mardin’de açtığı Marilyn Sabun Dünyası’nda satmaya başladı. Akarmut, kısa sürede yoğun ilgi gören sabunları yurt dışına da göndermeye başladı. Akarmut, “Merdin Monroe” patentini almak için de başvuruda bulundu. Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden eşek sütü temin ederek yaptığı eşek sütü sabunu ile büyük bir ivme kazandığını belirten Akarmut, “Eşek sütü sabunu cildi gençleştiriyor, akne ve lekelere çok iyi geliyor. Doğal ürün olduğu için yazın hazırladığımız sabunlara kışın da çok yoğun talep var. Şu an Dubai, Erbil, Kıbrıs, Berlin’e sabunları yolluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi.
“Merdin Monroe” patentini almak için de başvuruda bulunduğunu anlatan Akarmut, “Şu an başvurumuz askıda. 40 şube için başvuruda bulunuldu bize. Hazırlıklarımızı tamamladık. Mardin sabunlarını tüm dünyada marka haline getirmiş olacağız. Sadece eşek sütü sabunu değil bıttım ve menengiç sabunu da ilgi görüyor. Şu an koli koli hazırlayıp yurt dışına bu sabunlarımızı yolluyoruz. Bu işi severek yapıyorum. Doğal ürünler oldukları için müşterilerimden de çok olumlu geri dönüşler alıyorum” diye konuştu.

Mardinli Monroe eşek sütü sabunuyla yurt dışına açılacak

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