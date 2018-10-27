Mardinli öğrencilerden Bursa polisine taziye ziyareti

İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Mardin'den Bursa'ya gelen 100 öğrenci, motosikletli polis timi (Yunus) ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın silah arkadaşlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Mardinli 100 öğrencinin ülkenin batısını görmesi ve tanıması için Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

Gezi kafilesi Çanakkale yolculuğu öncesinde, polis memuru Yılmaz'ın şehit olduğu haberini aldı.

Bunun üzerine rotalarını değişen kafile, Çanakkale'ye gitmeden önce Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğini ziyaret ederek, şehidin silah arkadaşlarına taziyelerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, motosikletli polis timi hakkında bilgi aldı ve motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk, öğrencilere ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Şentürk, öğrencilere şal ve not defteri hediye etti.

