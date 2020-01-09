HABER
  4. Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un (26) naaşı, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine getirildi.

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un (26) naaşı, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine getirildi. Şehit için Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Ebu Zeyd Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin 2 aylık eşi Funda Akbulut, eşinin tabutuna sarılıp ’’Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Akbulut’un cenazesi Kıble Mezarlığı’na defnedildi. Defin sırasında Akbulut’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrası Vali Yaman, şehidin yakınlarına Türk bayrağı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Evinde mahsur kalan felçli kadını karla mücadele ekipleri kurtardıEvinde mahsur kalan felçli kadını karla mücadele ekipleri kurtardı
Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyizBakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

THY ve Pegasus'tan Irak-İran açıklaması

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

El frenini çekmeyi unutunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.