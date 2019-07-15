HABER

Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Mardin’de 6 yıldır ticari taksi ile taşımacılık yapan Baver Alparslan, şehit ailelerine ücretsiz ulaşım sağlıyor.Mardin’de taksicilik yapan Baver Alpaslan, üç ay önce aldığı aracında şehit ailelerini ücretsiz taşımaya başladı.

Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

Mardin’de 6 yıldır ticari taksi ile taşımacılık yapan Baver Alparslan, şehit ailelerine ücretsiz ulaşım sağlıyor.
Mardin’de taksicilik yapan Baver Alpaslan, üç ay önce aldığı aracında şehit ailelerini ücretsiz taşımaya başladı. Mardin’de aracına aldığı bir şehit yakını ile yaşadığı sohbet sonrası bu kararı alan taksici Baver Alparslan 3 aydır yeni aldığı aracı ile şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıyor. Mardin’de bir ilke imza atan Baver Alparslan, aracına binen ve ısrarla ücret ödemek isteyen şehit yakınları karşında da zor anlar yaşıyor.
Başlattığı uygulama ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Alparslan, FETÖ’nün 15 Temmuz Hain darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü ifade ederek şehit yakınlarının acısını anlamaya çalıştığını ve bu konuda duyarlı olmak için böyle bir uygulama başlattığını söyledi. Alparslan, “Şehit ailelerimize ücretsiz hizmet vermekteyim. Ben 6 yıldır taksiciyim. Bu aracımı da 3 ay önce aldım. 2 ay önce bir şehit ailesi aracıma bindi. Şehit ailesi olduğunu anlattı. Ayrıca Ankara’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde çok sevdiğim bir arkadaşımın kardeşi ve yeğeni külliyenin önünde şehit oldu. Bende şehit yakınları anlamaya başladım. Bende böyle bir çalışma başlattım. Bazı müşterilerimiz araca biniyor ücreti ödüyor ve şehit yakını olduğunu söylüyor. O zaman zor oluyor. Bugün de Mardin Devlet Hastanesi’nde bir şehit yakınımız vardı aradı gittim yeni şehre bıraktım. Şehit aileleri bize emanet. Şehitlerimiz bizler için bu bedeli ödemişler ailelerimiz bize emanet sahip çıkacağız" dedi.

Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlendiGaziosmanpaşa’da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.