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Mardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesine, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen terör mağduru 41 öğrenci, Pamucak sahilinde denize girdi.

Mardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdi

SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesine, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen terör mağduru 41 öğrenci, Pamucak sahilinde denize girdi. Öğrenciler, daha sonra Efes Antik Kenti ve Meryamana Evi başta olmak üzere Selçuk'un tarihi ve ören yerlerini gezdi.
Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin 41 öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Selçuk Belediyesi'nin konuğu oldu. Selçuk gezi kapsamında Mardinli öğrenciler, güne Selçuk Belediyesi Pamucak Restoran'daki kahvaltı ile başladı. Ardından buradaki sahilde denize girip serinleyen öğrenciler, öğleden sonra ise Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin eşliğinde Efes Antik Kenti ve Meryamana Evi başta olmak üzere Selçuk'un tarihi ve ören yerlerini gezdi.
Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, öğrencilerin Selçuk'u ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Sizler bizim en büyük değerimizsiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yeniden bir arada olmak isteriz. Doyasıya eğlenip, tadını çıkartın" dedi.

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Mardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdiMardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdiMardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdiMardinli terör mağduru öğrenciler Selçuk'u gezdi

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