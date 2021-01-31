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Mardinli Yönetmen Corona Karantinasının Belgeselini Çekti

31.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Mardin’de yaşayan ve birçok uluslararası ödül alan belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, Corona virüsüne yakalanınca kendi belgeselini çekti. Demirtaş, karantinada kaldığı 10 günü, evde kurduğu kamerayla kayıt altına aldı

Mardin’de yaşayan ve birçok uluslararası ödül alan belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, Corona virüsüne yakalanınca kendi belgeselini çekti. Demirtaş, karantinada kaldığı 10 günü, evde kurduğu kamerayla kayıt altına aldı.

36 yaşındaki Mardinli belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, şimdiye kadar değişik konularda 36 belgesel çekti. Ulusal ve uluslararası 166 film festivaline katılan Demirtaş, şimdiye kadar 31 ödül aldı. Demirtaş, bugünlerde 37’nci belgeseli üzerinde çalışıyor. Çekimleri tamamlanan belgeselin konusu kendisi.

Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye giden Demirtaş, Corona Virüsüne yakalandığını öğrendi. Karantinaya giren Demirtaş, kendi belgeselini çekmeye karar verdi. Kamerasını kurdu, kayda girdi ve karantina günlerini kayıt altına almaya başladı.

Demirtaş, tedavi süreci, ilaçlarını alması, uyuması, yakınlarının yemek getirmesini an be an kayıt altına aldı. VOA Türkçe’ye konuşan Demirtaş, kendi belgeselini hastayken çekmenin hiç aklına gelmediğini söyledi. Demirtaş, “Benim aklıma hiç gelmemişti belgesel yönetmeni olarak. Corona’ya yakalananın belgeselini çekmek hiç aklıma gelmemişti. Ben de 10 günlük karantina süresinin tamamını kayıt altına aldım. Evdeki yaşamımı, ilaçlarımı kullanma aşaması, ailem yemek getiriyor, kapıya bırakılıyor, gidiyorlar, uzaktan iletişim kuruyorlar benimle. O süreci böyle çektim. Benimle ilgili 2 tane belgesel çekildi. Öyle çok içime sinmedi. Belgeseller olmamıştı. Bir gün kendi belgeselimi yapmak istiyordum aslında. Bununla ilgili çalışmalarım vardı hastalık üzerinden kendi belgeselimi çekeceğim hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Bütün çekimleri tek başına yaptığını ifade eden Demirtaş, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı; “Bunu gerçekten tek başıma çektim demem için bazı sahneleri hiç kesmedim. Kamera açısını ayarlıyorum, bazı sahnelerde uzun, bunu yapıyorum. Bunları hiç kesmeden belgeselde kullanacağım. Tek başıma çektiğim belli olsun diye. İranlı yönetmen Cafer Panahi var. O da ev hapsindeydi. Ev hapsine girdikten sonra film çekemiyor, çekememeyi çekiyor o da. Açıkçası o film hep aklıma geldi, kendimi çektim. O da kendi hayatını tek başına evde çekiyor. Önemli olan hikâyeyi anlatabilmektir.”

Yedi buçuk saat görüntü kaydeden Demirtaş, kurgusunu tamamladıktan sonra, 26 dakikalık bir belgesel yapacak. Demirtaş belgeseli festivallere göndermeyi planlıyor.

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