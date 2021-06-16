MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Margot Robbie, 23 milyon takipçisini bırakıp gitti

Margot Robbie, 23 milyon takipçisini bırakıp gitti

16.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seven Margot Robbie, sosyal medya hesaplarını kapattı. Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu, sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.

Margot Robbie, 23 milyon takipçisini bırakıp gitti

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.

Sosyal medyaya ara verdiğini açıklayan Margot Robbie’nin Instagram’da 23 milyondan fazla takipçisi vardır.

"SOSYAL MEDYAYA VEDA EDİYORUM"

30 yaşındaki oyuncu mesajında, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda" diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

Özel hayatını kamuoyuna sergilemekten hoşlanmayan Robbie, gözlerden uzak yaşayan Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett'i örnek alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kırmızı Oda'nın sezon finalinde büyük sürpriz!Kırmızı Oda'nın sezon finalinde büyük sürpriz!
Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.