Margot Robbie, 23 milyon takipçisini bırakıp gitti

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.

Sosyal medyaya ara verdiğini açıklayan Margot Robbie’nin Instagram’da 23 milyondan fazla takipçisi vardır.

"SOSYAL MEDYAYA VEDA EDİYORUM"

30 yaşındaki oyuncu mesajında, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda" diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

Özel hayatını kamuoyuna sergilemekten hoşlanmayan Robbie, gözlerden uzak yaşayan Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett'i örnek alıyor.

