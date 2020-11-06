Mari Cielo Pajares ünlü futbolcunun cinsel organıyla dalga geçti

İspanyol oyuncu Mari Cielo Pajares, ismini gizlediği bir Portekizli futbolcuyla yaşadığı ilişkiden bahsetti. Kötü bir deneyim yaşadığını belirten Pajades, futbolcunun cinsel organıyla ilgili, "Amazon ormanında küçük ve kaybolmuş bir solucan gibiydi" benzetmesinde bulundu.

Güzel oyuncu Mari Cielo Pajares, İspanyol televizyonunda yayınlanan yarışma programında bir Portekizli futbolcuyla yaşadığı ilişkiyi anlattı. Pajares ilişkiye girdiği futbolcu hakkında, "Neredeyse sabah oluyordu. Onunla seks yapmak için sabırsızlanıyordum, hazırlandık. İç çamaşırını çıkardığında cinsel organının küçük olduğunu fark ettim. Bu, hiç şüphesiz gördüğüm en küçük cinsel organdı, görmek için mikroskop gerekiyordu" dedi.

"SOLUCAN GİBİYDİ"

İlişki yaşadığı futbolcunun hayatını mahvetmemek için adını söylemeyeceğini belirten güzel oyuncu, onun sadece çok yakışıklı bir futbolcu olduğunu söylemekle yetindi.



Mari Cielo Pajares yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili, "Birkaç kez yakın ilişkilerimiz vardı. Etkileyici sırtları ve karın kasları vardı ama iç çamaşırını çıkardı ve kendi kendime şöyle dedim: 'Güle güle!"