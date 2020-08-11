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  4. Maria ile Mustafa dizisinden ilk yayınlandı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maria ile Mustafa dizisinden ilk yayınlandı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 11.08.2020 23:54 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa dizisinin başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent yer alıyor. Peki Maria ile Mustafa dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Maria ile Mustafa dizisinden ilk fragman.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya’ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek.

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MARİA VE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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