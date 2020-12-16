MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Maria ile Mustafa setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

Maria ile Mustafa setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

16.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maria ile Mustafa setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

Dizi setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa setinde başrol ve yönetmen dahil 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kötü haber bu kez final yapma kararı alan Maria ile Mustafa dizisinden geldi.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirus (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtiliyor.

Medyatava'da yer alan habere göre; Pazar günleri atv'de ekrana gelen ve 17. bölümde ekrana veda edecek olan Maria ile Mustafa'nın başrollerini Jessica May ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
EDHO'da Alpaslan'dan Yaman'a büyük şok!EDHO'da Alpaslan'dan Yaman'a büyük şok!
Netflix, hükümete rest çektiNetflix, hükümete rest çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. son bölümde Alpaslan'dan Yaman'a büyük pusu! Yaman Korkmaz ölecek mi? EDHO 177. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO'da Alpaslan'dan Yaman'a büyük şok!

Masumlar Apartmanı 14. son bölümde finaline damga vuran Safiye ve Naci sahnesi! Safiye ilk defa dışarı çıktı

Masumlar Apartmanı'nda damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı!

Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Çilingir'le tanışıyor!

Ramo Çilingir'le tanışıyor!

Alev Alev dizisi 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer'in keyifli anları!

Alev Alev'de Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer'in keyifli anları!

Savaşçı dizisine bomba transfer! Tamer Karadağlı Göktürk Albay rolüyle Savaşçı'ya katıldı

Sevilen diziyle ekrana dönüyor! Yeni rolüyle şaşırtacak

Maria ve Mustafa dizisi bitiyor mu? Maria ve Mustafa final bölümü ne zaman?

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.