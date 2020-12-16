Maria ile Mustafa setinde panik! 18 kişi pozitif çıktı

Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kötü haber bu kez final yapma kararı alan Maria ile Mustafa dizisinden geldi.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirus (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtiliyor.

Medyatava'da yer alan habere göre; Pazar günleri atv'de ekrana gelen ve 17. bölümde ekrana veda edecek olan Maria ile Mustafa'nın başrollerini Jessica May ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyor.



