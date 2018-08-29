‘Maria Kasırgası 3 Bine Yakın Ölüme Neden Oldu’ 

Son yüzyılda Porto Riko’yu vuran en sert fırtına olan Maria Kasırgası’nın ardından 64 olan resmi ölü sayısı valinin emriyle yapılan bir çalışmayla yeniden incelendi. Yeni çalışma ölü sayısının 3 bine yakın olduğunu ortaya koydu.

Böylece Maria Kasırgası Amerika tarihinin en ölümcül iki kasırgasını geride bıraktı. 2005 yılındaki Katrina Kasırgası 1800’e yakın kişinin ölümüne, 1928’de Florida’da yaşanan Okeechobee kasırgasıysa 2 bin 500 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Porto Riko Valisi Ricardo Rosello hükümetin incelemeleri sürdükçe ölü sayısında artış görülebileceğini kaydetti.

Çalışmada 2 bin 975 ölüm vakasının doğrudan ya da dolaylı olarak Maria Kasırgası’na atfedilebileceği belirtildi.

Araştırmacılar ölü sayısındaki dalgalanmanın özellikle adanın 241 bin sakininin adadan kaçması gibi etkenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Özellikle yoksullar ve yaşlıların kasırgadan çok kötü etkilendikleri ve kasırganın bu kişilerin ölüm riskini arttırdığı kaydedildi.

Saatte 241 kilometreye yaklaşan rüzgarlar 17 Eylül’de Porto Riko’yu vurmuş ve ada genelinde büyük hasara neden olmuştu. Zararın 90 milyar doları bulduğu adanın büyük kısmına aylarca elektrik verilememişti.

Maria Kasırgası, Teksas’ı vuran Harvey ve Karayipler’le Florida’yı vuran Irma kasırgalarıyla birlikte bir aydan kısa süre içinde ABD’yi vuran üç büyük kasırgadan yalnızca biriydi.

