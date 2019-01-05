MAGAZİN

Mariah Carey bikinili pozuyla büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Beş Grammy ödülü sahibi şarkıcı Mariah Carey, havuz başında verdiği tatil pozu ile dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı şarkılarla milyonları kendisine hayran bırakan Mariah Carey müzik sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren bir isim…

Mariah Carey

Yaptığı şarkılarla milyonları kendisine hayran bırakan Mariah Carey müzik sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren bir isim…
R&B dalında şarkı söyleyen 49 yaşındaki Mariah Carey geride bıraktığımız cuma akşamı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Kaldığı lüks otelin havuz başında bikinili fotoğraflarını paylaşan Carey’in yüzündeki büyük gülümseme şarkıcının halinden memnun olduğunu gösteriyordu.
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Anahtar Kelimeler:
mariah carey bikini

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