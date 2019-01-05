Mariah Carey bikinili pozuyla büyüledi

Yaptığı şarkılarla milyonları kendisine hayran bırakan Mariah Carey müzik sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren bir isim…
Mariah Carey
Yaptığı şarkılarla milyonları kendisine hayran bırakan Mariah Carey müzik sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren bir isim…
R&B dalında şarkı söyleyen 49 yaşındaki Mariah Carey geride bıraktığımız cuma akşamı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Kaldığı lüks otelin havuz başında bikinili fotoğraflarını paylaşan Carey’in yüzündeki büyük gülümseme şarkıcının halinden memnun olduğunu gösteriyordu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum