Mariah Carey'e şok suçlama: Önümde çıplak gezip...

Mariah Carey, davalık olduğu eski dostu ve eski menajeri Stella Bulochnikov'un açıklamaları ile neye uğradığını şaşırdı.

Bulochnikov, aralarındaki sözleşmeyi bozduğu gerekçesiyle ABD'li şarkıcı hakkında şikayette bulundu.

ÖNÜMDE ÇIPLAK GEZİYORDU

Stella Bulochnikov, "Carey önümde çıplak gezip bana sözlü olarak tacizlerde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki şarkıcıyı hedef alan sözler, Mariah Carey'nin hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.

Mariah Carey, söz konusu haberlere 'asılsız' diyerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.