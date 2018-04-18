MAGAZİN

Mariah Carey'e şok suçlama: Önümde çıplak gezip...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Mariah Carey, eski menajeri tarafından büyük suçlamalara maruz kaldı. Mariah Carey, davalık olduğu eski dostu ve eski menajeri Stella Bulochnikov'un açıklamaları ile neye uğradığını şaşırdı

Mariah Carey'e şok suçlama: Önümde çıplak gezip...

Mariah Carey, davalık olduğu eski dostu ve eski menajeri Stella Bulochnikov'un açıklamaları ile neye uğradığını şaşırdı.

Bulochnikov, aralarındaki sözleşmeyi bozduğu gerekçesiyle ABD'li şarkıcı hakkında şikayette bulundu.

ÖNÜMDE ÇIPLAK GEZİYORDU

Stella Bulochnikov, "Carey önümde çıplak gezip bana sözlü olarak tacizlerde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki şarkıcıyı hedef alan sözler, Mariah Carey'nin hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.

Mariah Carey, söz konusu haberlere 'asılsız' diyerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mariah carey Mariah Carey çıplak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Yabancı plakalı araç sahipleri artık ücret ödeyecek

Yabancı plakalı araç sahipleri artık ücret ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'den modacı Şansal kararı

KKTC'den modacı Şansal kararı

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Ece Önen, Ozan Güven'i sildi!

Ece Önen, Ozan Güven'i sildi!

Bircan İpek'i gülme krizine sokan İbo şarkısı...

Bircan İpek'i gülme krizine sokan İbo şarkısı...

La Casa De Papel 3. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 3. sezon ne zaman?

'Cicişler' Etiler'deki evlerinde birbirine girdi!

'Cicişler' Etiler'deki evlerinde birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.