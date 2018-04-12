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Mariah Carey hastalığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Pop müziğin ünlü ismi Mariah Carey, 17 yıldır bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini açıkladı

Mariah Carey hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Mariah Carey, uzun yıllardır bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini açıkladı.

People dergisine konuşan 48 yaşındaki ABD’li şarkıcı, hastalıkla mücadelede iyi bir noktada olduğunu söyleyerek, “İnanılmaz izole edici bir etkisi olabiliyor. Bu hastalığın beni tarif etmesini ya da kontrol etmesini istemiyorum” dedi.

Bipolar bozukluk, “mani”den “depresyon”a kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikleri tarif eden bir hastalık. Manik terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü bir dönemi tanımlıyor.

İLK BAŞTA İNANMAK İSTEMEMİŞ

Mariah Carey, kendisine ilk olarak 2001 yılında teşhis konulduğunu, fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı kırılmalara rağmen ilk başlarda hasta olduğuna inanmak istemediğini anlattı.

Carey, geçirdiği tedavi süreci sonrası artık hayatının bu gerçeğini tüm dünyayla paylaşmaya hazır hale geldiğini söyledi.

“Yakın zamana kadar inkar ve tecritte yaşadım, sürekli olarak birilerinin beni açığa çıkaracağı korkusu vardı” diyen Carey, “Çok ağır bir yüktü” ifadesini kullandı.

Tedaviden sonra artık etrafında pozitif insanlara yer verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Sevdiğim şeyleri yapmaya geri döneceğim; şarkı yazacağım, müzik yapacağım” dedi.

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