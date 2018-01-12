Mariah Carey'nin bu yaptığı çok konuşulacak

Son Güncelleme 7 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 11:49 |7 saat önce

2018 Altın Küre Ödülleri'nden (Golden Globe Awards) sonra yapılan partiye sevgilisi Bryan Tanaka ile katılan Mariah Carey iddialara göre Kit Harrington'u resmen taciz etti.

2018 Altın Küre Ödülleri'nden (Golden Globe Awards) sonra yapılan partiye sevgilisi Bryan Tanaka ile katılan Mariah Carey iddialara göre Kit Harrington'u resmen taciz etti.

Mariah Carey sevgilisini bırakıp Kit Harrington'ı taciz etti

1 / 8 Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018 Altın Küre Ödülleri ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

2 / 8 ABD'li şarkıcı Mariah Carey, iddialara göre 2018 Altın Küre Ödülleri'nden sonra sevgilisi Bryan Tanaka ile katıldığı partide bir skandala imza attı.

3 / 8 Seksi şarkıcı Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini oynayan Kit Harrington'u görür görmez yanına giderek dakikalarca konuştu.

4 / 8 Partiye katılan bir kaynak "Mariah Carey, Harrington'un eline ve omzuna dokunuyordu. Kit Harrington resmen bu durumdan rahatsız olmuştu ama<br />Mariah Carey kimseye aldırmıyordu. Partideki herkesin gözü ikisinin üstündeydi ve resmen dip dibe göz göze konuşuyorlardı." dedi.

5 / 8 Bir başka kaynak ise Mariah Carey'in Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili bilgi almak için Kit Harrington'un yanına gittiğini ve Harrington'un<br />bu sorular yüzünden sıkıldığını açıkladı.

6 / 8 Mariah Carey Kit Harrington'un yanından ayrılmasından bir süre sonra sevgilisi Bryan Tanaka ile biraraya geldi.

7 / 8 Mariah Carey daha önce Game of Thrones'tan esinlenilerek yaratılan video oyunu Game of War'un reklamlarında oynamıştı. Eski kocası Nick Cannon, Mariah Carey'in tam bir Game of Thrones hayranı olduğunu açıklamıştı.