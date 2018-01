Mariah Carey'nin bu yaptığı çok konuşulacak

Seksi şarkıcı Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini oynayan Kit Harrington'u görür görmez yanına giderek dakikalarca konuştu.

Bir başka kaynak ise Mariah Carey'in Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili bilgi almak için Kit Harrington'un yanına gittiğini ve Harrington'un<br />bu sorular yüzünden sıkıldığını açıkladı.

Mariah Carey daha önce Game of Thrones'tan esinlenilerek yaratılan video oyunu Game of War'un reklamlarında oynamıştı. Eski kocası Nick Cannon, Mariah Carey'in tam bir Game of Thrones hayranı olduğunu açıklamıştı.