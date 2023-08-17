MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç durduruldu, taraftarlar çıkarıldı!

Maribor Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz Kadıköy’deki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in golleriyle 3-1 yenerek kazanmıştı. Bugükü maç Ljudski Stadyumu’nda oynanıyor. Maribor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Maribor Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk11'leri...

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maribor Fenerbahçe maçı bugün (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başladı. Maç, 11 bin 671 seyirci kapasiteli Ljudski Stadyumu’nda oynanıyor.

Karşılaşmanın ikinci yarısında mücadele 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile devam ederken, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geliyor.

Maribor Fenerbahçe maçını, Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetiyor.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇINDA 11'LER

Maribor 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Kolar, Pihler, Antolin, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe 11'i: Altay, Mert, Djiku, Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi

AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 98 kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, 55 maçta eşitlik aldı, 104 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, geride kalan kaşılaşmalarda ise rakip fileleri 338 kez havalandırdı. Kalesinde ise 368 gol gördü.



