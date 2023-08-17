MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Maribor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz Kadıköy’deki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in golleriyle 3-1 yenerek kazanmıştı. Bugükü maç Ljudski Stadyumu’nda oynanacak. Maribor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Maribor Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maribor Fenerbahçe maçı bugün (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başlayacak.

Maç, 11 bin 671 seyirci kapasiteli Ljudski Stadyumu’nda oynanacak.

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Maribor Fenerbahçe maçını, Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Maribor muhtemel 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Kolar, Pihler, Antolin, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Altay, Mert, Djiku, Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi

AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 98 kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, 55 maçta eşitlik aldı, 104 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, geride kalan kaşılaşmalarda ise rakip fileleri 338 kez havalandırdı. Kalesinde ise 368 gol gördü.